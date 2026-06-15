Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Ece İrtem'in annesiyle birlikte bulunduğu anlar yer aldı.
Görüntülerde, Ece İrtem'in annesi ile restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi.
Oyuncunun yaşadığı apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise İrtem'in annesiyle birlikte binaya giriş yaptığı görüldü.
İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı.
Öte yandan görüntülerde Ece İrtem'in binaya girerken annesinin koluna girdiği görüldü.
Son olarak "Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği "Işıl" rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.