Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Işıl' karakterine hayat veren oyuncu Ece İrtem, pazartesi günü evinde fenalaşmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.



35 yaşındaki oyuncunun ilk belirlemelere göre 'kalp krizi' geçirdiği öne sürülürken, oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dikkat çeken bir başvuru yapıldı.





ÖLÜMÜNDE 'MAYMUN ISIRIĞI' ŞÜPHESİ



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, vefatından bir hafta önce ünlü oyuncunun yaptığı Tayland gezisi mercek altına alınırken, ziyarette gerçekleştiği belirtilen bir olay yeni şüphelere neden oldu.



Bugün savcılığa verilen dilekçede İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili maymun ısırığı şüphesine dikkat çekildi. Avukat Uğur Gökkoyun konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



“15.6.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir.Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir”











