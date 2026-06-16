Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ece İrtem için cenaze hazırlıkları sürerken, oyuncunun sanatçı arkadaşları da acı günde yalnız bırakmadı. İrtem’in yakın çevresi, bugün Yenibosna Adli Tıp Kurumu önünde buluştu. DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI Genç yaşta hayatını kaybeden Ece İrtem’in cenaze işlemleri devam ederken, oyuncunun arkadaşları Bahtiyar Memili, Bahar Süer, Jessica May ve Feride Hilal Akın da Adli Tıp Kurumu önünde hazır bulundu. İrtem’in yakın dostları, yaşanan kayıp karşısında büyük üzüntü yaşarken, sanat dünyasından da çok sayıda taziye mesajı geldi. CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınacak olan Ece İrtem’in cenaze töreninin detayları da açıklandı. Oyuncunun cenazesi, yarın (Çarşamba günü) Kuşadası Merkez Hanım Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Ece İrtem’in vefatı, sevenleri ve meslektaşları arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

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