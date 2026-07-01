Kocaeli’nin Darıca İlçesi Sırasöğütler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evde arkadaşlarıyla birlikte bulunan Ece Naz Macit, başından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Macit, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi memleketi Samsun’da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında evde bulunan S.C.G. (19), Y.O. (19) ve A.A. (17) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde birbirlerini suçlayan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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