Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ece İrtem, Kadıköy’deki evinde hayatını kaybetmişti. 35 yaşındaki aktrisin ölümünden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.





SEVDİKLERİNİN KAYBI KALBİNİ YIPRATTI



Bir kafeye annesi ve arkadaşıyla giden İrtem’in, evine dönerken de annesinden destek alarak yürüdüğü görüldü. İrtem’in yakın arkadaşı Cansu Gültekin, arkadaşıyla çekilmiş olduğu eski fotoğraflarla birlikte şu notu paylaştı:



“Bir kez bana ‘Kendimi hayalimde yaşlı bir kadın olarak göremiyorum, sanırım gençken öleceğim’ demişti. Çok temiz kalpli bir kızdı. Yakın dönemde çok kayıpları ve yasları olmuştu, çok üzülmüştü”



Genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem’in kızının alkol ve antidepresan kullandığı yönünde ifade verdiği iddiası avukat tarafından yalanlandı.





TÖREN BUGÜN



İrtem’in cenazesinin Aydın’ın Kuşadası ilçesine götürüleceği ve bugün öğlen namazı sonrası Merkez Hanım Camii’ndeki tören sonrası defnedileceği öğrenildi.



ARKADAŞLARI ŞOK İÇİNDE



İrtem’in arkadaşları adli tıp önünde konuştu. Oyuncu Jassica May, “Ece’yi çok iyi bilirdik. Pırıl pırıl bir insandı. Nadir görülen bir insandı. Hiç kötülüğü yoktu” dedi. Oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın ise şunları söyledi: “Çok üzgünüz, onu çok seviyorduk. Gencecik güzeller güzeli, akıllı, herkese ilham olan biriydi. Şok içindeyiz.”









