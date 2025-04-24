İstanbul dün tam bir deprem fırtınası yaşadı.

3.9 büyüklüğündeki ilk deprem, 12.19'da Silivri açıklarında meydana geldi. Bundan yarım saat sonra bu kez 6.2'lik deprem bütün kenti ve çevre illeri şiddetli bir şekilde salladı.

Artçı sarsıntılar ara vermeden devam etti. Gün içinde en büyüüü 5.9 olmak üzere 170'in üzerinde artçı sarsıntı yaşandı.

Büyük depremle birlikte dışarı çkanlar bir daha evlerine girmeye cesaret edemedi. Panikle kendini camdan, balkondan atan İsanbul'da 163, Tekirdağ'da 26, Kocaeli'de 23, Sakarya'da 40 kişi yaralandı.

"CAM VİTRİN PATLADI"

Depremlerin ardından şarkıcı Ece Seçkin Instagram'da yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Depreme evinde uykuda yakalan Seçkin ödüllerinin tuzla buz olduğunu açıkladı:

"Sabaha karşı ekipçe Mersin'den İstanbul'daki evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk... Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum ve depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum."

"Bu cam vitrini mimarım, gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu. Babam ve Çağrı, 'Üzülme, hepsini bir cam ustası bulup onarım yaptırırız' dedil, belki bazılarını kurtarabiliriz."

"En kıymet verdiğim şeylerin bu ödüller olduğunu bilen mimarım da hemen duruma müdahale etti. Manevi değeri yüksek olan şeyleri kaybettiğimde etkileniyorum. Allah bir daha göstermesin. Hepimize çok büyük geçmiş olsun."