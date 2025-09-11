Şarkıcı Ece Seçkin ile eşi Çağrı Terlemez emniyete, bir süredir A.U.S. tarafından takip ve tehdit edildiklerini bildirerek şikâyeti olmuştu.
Gözaltına alınan A.U.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından "ısrarlı takip" ve "tehdit' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, A.U.S. hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.
TUTUKLAMA TALEBİ YİNELENDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimliğin adli kontrol kararına itiraz ederek tutuklama kararı verilmesi talebini yineledi.
Başsavcılığın itirazını reddeden hakimlik, A.U.S. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.