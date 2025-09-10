Şarkıcı Ece Seçkin pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliği süren Seçkin, son açıklamasıyla gündem oldu.

Ece Seçkin önceki akşam bir erkek tarafından kendisi ve eşinin 4 yıldır tacize uğradığını ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

"SERBEST BIRAKILMASIN" DEMİŞTİ...

Seçkin paylaşımında "Kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime 'seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim' içerikli mesajlar atmıştır. İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir" dedi.

"Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır" diyen Ece Seçkin, durumun katlanılmaz bir hal aldığını ve şahsın serbest bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Şarkıcı, sonrasında bir paylaşım daha yaparak kendisini ve eşini tehdit eden kişinin Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen A.U.S. savcılık sorgusunun ardından "tehdit" ve "ısrarlı takip" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği A.U.S.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu karara itiraz etti.

43 yaşındaki A.U.S'nin daha önce "kasten yaralama" suçundan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı.

"AYNI DAKİKA İÇİNDE KÜFÜR YAZDI"

Ece Seçkin karar sonrası yaptığı yeni açıklamada "Kolluğun ve sayın savcının her türlü desteğine rağmen kanun tıkanıklığı nedeniyle serbest bırakılan şahis aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdığı için dosya bir üst mahkemeye sevk edildi" ifadelerini kullandı.