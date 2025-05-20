Aksaray'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ece Seçkin konseri büyük ilgi gördü.

Binlerce kişinin katıldığı konserde korkutan bir olay da meydana geldi.

"YAPMA, YAPMA!"

Konserin tam ortasında bir izleyici sahne iskeletine tırmandı. Ünlü şarkıcı da konserini yarıda kesip o seyirciye, "Napıyosun kankacım? Lütfen iner misin? Bu kadar insan burada eğleniyor. Yapma, yapma! Güvenli bir şekilde seni aşağı indirmek zorundayım, lütfen hiç komik değil. Çok kalabalığız. Nasıl oraya tırmandın örümcek adam gibi. Benim kalbime inecek mesela... Allah korusun oradan düşsen bu olabilecek bir iş mi?" diyerek seslendi.

Sahne iskeletine tırmanan kişi daha sonra güvenlik görevlileri tarafından aşağı indirildi. Ece Seçkin de seyircilerden özür diledi.