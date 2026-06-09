Geçen yıl rektum kanserine yakalandığını açıklayan ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu'ndan sevindiren haber geldi.

Vahapoğlu, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla kanseri yendiğini duyurdu.

Zorlu tedavi sürecini gözlerden uzak yaşayan Vahapoğlu, hastalıkla mücadelesini şu sözlerle anlattı:

"Çok korkulan bir hastalık. Ben bir şekilde bunu soğukkanlılıkla atlattım.

Sağlıklı yaşadığım, spor yaptığım, iyi beslendiğim ve manevi dünyamı, spiritüel dünyamı da çok güçlü tuttuğum için çok şükür iyi geçirdim.

Çok zorluklar oldu, paylaşmadım ama; iki operasyon, sekiz kemoterapi şeklinde, öyle söyleyeyim, özetle."