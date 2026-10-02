Oyuncu Ecem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir takipçisine verdiği yanıtı takipçileriyle paylaştı. Görünümü üzerinden yorum yapan bir kullanıcının “Burnunu yaptırsana” mesajına kayıtsız kalmayan Erkek, cevabıyla dikkat çekti.

Oyuncunun paylaşımının ardından takipçileri de Ecem Erkek'e destek mesajları gönderdi.

“SAYIN BURUN MERAKLISI...”

Kendisinin görünümü üzerinden yorum yapan takipçisinin mesajını paylaşan Ecem Erkek, kullanıcıya doğrudan yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, “Sayın burun meraklısı, yaptırayım da senin gibi her şeye burnumu mu sokayım?” ifadelerini kullandı.

YANITI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ecem Erkek'in takipçisine verdiği yanıt kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun sözlerini gören çok sayıda kullanıcı, Erkek'e destek verdi.

Erkek'in özellikle “burun meraklısı” ifadesi sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.