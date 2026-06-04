Oyuncu ve siyasetçi Barış Atay'ın, oyuncu Ecem Özkaya ile İsviçre'de katıldıkları Metallica konserinde birlikte görüntülenmesi magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve paylaşımlar sonrası iki isim hakkında aşk iddiaları gündeme gelirken kamuoyunda Barış Atay'ın evliliğinin devam ettiği yönündeki düşünce de yeni bir açıklamayla son buldu.

İSVİÇRE'DE AŞK BULUŞMASI GÜNDEM OLDU

Barış Atay oyuncu Ecem Özkaya ile İsviçre'de düzenlenen Metallica konserinde birlikte görüntülendi ve ikilinin paylaşımları aşk iddialarını güçlendirdi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından gözler Atay'ın özel hayatına çevrildi.

MEĞER 7 YIL ÖNCE BOŞANMIŞ

Uzun yıllardır Barış Atay'ın Beste Sultan Kasapoğulları ile evliliğinin sürdüğü yönünde bir algı bulunurken, ortaya çıkan gelişmelerin ardından gerçek farklı çıktı. Barış Atay ile Beste Sultan Kasapoğulları'nın yaklaşık 7 yıl önce yollarını ayırdığı öğrenildi.

Gündeme gelen haberlerin ardından Beste Sultan Kasapoğulları da sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Özel hayatını kamuoyuyla paylaşmayı tercih etmediğini belirten Kasapoğulları, evlilikleri kadar boşanma süreçlerini de göz önünde yaşamamayı seçtiklerini ifade etti.

Kasapoğulları açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Selamlar.

Hiçbir zaman özel hayatımı paylaşmaktan keyif almadım.

Şu anda da almıyorum.

Evlenirken kimseye sormadığımız gibi boşanırken de bunu kimseye duyurma ihtiyacı hissetmedik.

Neden hissedelim ki?

Biz sevgili Barış Atay'la 7 yıl önce yollarımızı dostça ayırdık.

Harika bir çocuğumuz, her zaman sürecek candan bir dostluğumuz var.

Konunun haber değeri yok yani arkadaşlar. En azından benim söyleyeceklerim bu kadar.

Sessizce dağılabiliriz."

Kasapoğulları'nın açıklamasıyla birlikte, uzun süredir merak edilen boşanma gerçeği de ilk kez kamuoyuna net şekilde yansımış oldu. Barış Atay ve Ecem Özkaya cephesinden ise aşk iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.