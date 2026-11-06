TÜRK siyasi tarihinin önemli isimlerinden CHP ve DSP eski Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit, ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı.

Ecevit’in Devlet mezarlığındaki kabri başına üç lider gitti ancak karşılaşmamak için farklı saatler seçti. YENİ Parti lideri Özgür Özel ilk ziyaretçiydi.

Özel, “Bugün onun yaşında olanlar, yaşıyla alay ediyor, sağlık durumunun engel olduğunu söylüyordu. Marmara depreminin 3. gününde ‘Çadır yok’ diyenler bir başka depremin 33’üncü gününde çadır veremedi” dedi. Ecevit için Ümit Özdağ ve Mansur Yavaş da mesaj paylaştı.