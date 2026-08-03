Dünyaca ünlü Economist dergisinin analizine göre Özgür Özel ve CHP'den ayrılan vekillerin atılımıyla kurulan Yeni Parti, şimdiden Türk siyasetinde dengeleri değiştirdi.

Derginin ele aldığı kamuoyu yoklamaları, Özgür Özel, CHP seçmenlerinin büyük bir kısmını da beraberinde götürerek Yeni Parti'yi oluşturdu.

Bazı yoklamakar, Yeni Parti’nin oy oranını yüzde 30’un üzerinde ve AK Parti'nin önünde olduğunu gösterdi.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine uygun bir rakip istediğini' daha önce de dile getirdiğini yazan dergi, 'dileği gerçek olmuş olabilir' yorumunu yaptı.

CHP'NİN İÇİ BOMBOŞ KALDI

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Temmuz'da kurduğu "Yeni Parti" (YP) ile Türkiye’nin siyasi tablosunda yeni bir süreç başlattı.

Görevden alınmasının ardından kurulan YP’ye, CHP’nin 135 milletvekilinden 91’i katıldı. Bu gelişmeyle YP mecliste en büyük ikinci parti grubu haline geldi.

The Economist'e göre CHP’yi iki yılı aşkın süre yönettikten sonra Mayıs ayı sonunda mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Özel’in yerine, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi ise CHP'nin fiilen boşalmasına sebep oldu.

Kılıçdaroğlu döneminde CHP'nin sürekli kaybettiği, Özel döneminde en iyi dönemini yaşadığını belirtti. Bu durumun CHP'nin oy oranlarına yansıdığını da ekledi.

The Economist, yaşanan ayrılığın ardından CHP’nin anketlerdeki oy oranının tek haneli seviyelere gerilediği vurguladı.

25 Temmuz’da Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir CHP etkinliğine figüranların getirilmesini vurgulayan dergi, CHP'nin artık Türk siyasetinde etkisiz kaldığını belirtti.

Temyiz mahkemesinin Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesini onaylaması halinde YP’ye yeni katılımların olabileceği de vurgulandı.

SEÇİM SÜRPRİZİ YOLDA MI?

Seküler ve sosyal demokrat seçmen tabanını büyük ölçüde bünyesine katan Yeni Parti'nin, merkez sağı, milliyetçileri ve Kürt seçmenleri de toplayabileceği değerlendirildi.

Nitekim analize göre 2003 yılından beri iktidarda olan ve yeniden seçilebilmek için anayasası değiştiren Erdoğan'a muhalifleri toplama görevini üslenenen Yeni Parti, iktidarı değiştirecek yegane parti olabilir.

Ancak dergi, yeni muhalefetin yoğun bir yargı baskısıyla karşı karşıya bulunduğunu vurguladı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mart 2025’te tutuklanmasının yanı sıra 26’dan fazla CHP’li belediye başkanı ve çok sayıda yerel yönetici tutuklandı.

YP’nin yeni baskıların hedefi haline gelmesi neredeyse kesin görünüyor. İstanbul’daki Sabancı Üniversitesi’nden Berk Esen, “Şu anda muhalefet için asıl mesele seçimleri kazanmak değil, ayakta kalmak” dedi.

Esen, eğer altı aydan bir yıla kadar daha dayanabilirlerse, Özel ve destekçilerinin mücadele edebilecek duruma gelebileceğini söyledi.

Dergiye göre Erdoğan, muhalefeti kendi gözünde kontrol edilebilir bir hale getirdi. Ancak muhalefet, Cumhurbaşkanı'nı şaşırtacak güce sahip.