Adana’da kardeşlerine bakmak isterken apartmanın 12’nci katındaki merdiven boşluğundan düşen Ecrin Deniz Karaca’nın (14) sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Önce sundurmaya, ardından zemine düşerek yaralanan Ecrin’in babası Hakan Harput Karaca (46), yaşadıkları süreci anlattı.

FAZLA EĞİLİNCE DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay günü kızının merdivenlerden aşağı doğru eğildiğini belirten Karaca, “Kardeşlerine bakmak isterken fazla eğilince dengesini kaybedip düştü. Annesi büyük bir gürültü duyup aşağı indiğinde kızımı yerde hareketsiz buldu. O sırada tesadüfen orada bulunan sağlıkçı komşularımız ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sedyeyle hastaneye götürdük” dedi.

KISA SÜREDE YÜRÜYEBİLECEK

Kızının ilk gün beyin kanaması geçirdiğini ancak sürecin olumlu ilerlediğini ifade eden Karaca, “Kanamalar zamanla azaldı. Şu anda sadece ortopedik sorunları var. Sol bacağı ve sağ kolunda sıkıntılar bulunuyor. Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. 4 saatlik bir ameliyat geçirdi ve durumu iyi. En büyük şansımız bilincini hiç kaybetmemesi oldu. Doktorlar kısa sürede yürüyebileceğini ve kalıcı hasar beklenmediğini söylüyor” diye konuştu.

'İLK 5 SAAT BİZİM İÇİN TARİFSİZDİ'

Yoğun bakım sürecinin kendileri için çok zor geçtiğini dile getiren Karaca, “İlk 5 saat bizim için tarifsizdi. Çok kötü bir haber bekliyorduk. Ancak kızımın bilincinin açık olduğunu gösteren görüntüyü izlediğimde bunun bir mucize olduğunu anladım. Yoğun bakımdayken sürekli beni sormuş. Yanına gittiğimde ‘Baba sizi bırakmayacağım’ dedi. O an hayatımın en önemli anlarından biriydi” ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR VAKAYLA İLK KEZ KARŞILAŞIYORUZ'

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Uluöz ise bu tür vakaların nadir görüldüğünü belirterek, “12’nci kattan düşüp bu şekilde hayatta kalan bir vakayla ilk kez karşılaşıyoruz. Dünya literatüründe de çok sık rastlanmıyor. Sundurmanın çökerek adeta hava yastığı görevi görmesi, düşüşün etkisini azaltarak hayatta kalmasını sağladı” dedi.