Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi'nde aracıyla deponun önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, elindeki silahla binaya doğru defalarca ateş açtı. Kurşun yağdırıp olay yerinden aracıyla hızla uzaklaşmaya çalışan saldırgan, kaçış esnasında ters yöne girdi. Trafikte paniğe neden olan şüpheli, karşı yönden gelen İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası aracının ağır hasar aldığını ve ilerleyemeyeceğini anlayan saldırgan, aracı bırakarak yaya olarak hızla olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ve kaza mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, saldırıya uğrayan ecza deposunun olay sırasında boş olduğu öğrenildi. Kurşunların hedefi olan deponun kurşunlanma sebebinin ise kiralama işlemlerinden kaynaklanan bir "alacak verecek anlaşmazlığı" olduğu iddia edildi.
Saldırganın kaza yapıp bırakarak kaçtığı aracın 54 yaşındaki N.M.Ç. adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Araç içerisinde detaylı arama yapan polis ekipleri, 1 adet fişek ile tescili bulunmayan 1 çift sahte/ikiz plaka ele geçirdi.