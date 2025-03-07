Ecza dolaplarında bulundurulmaması gereken bazı ürünler var. Bunlar ciddi riskler barındırabiliyor. Çoğu kişi bu hataları yapıyor ama sağlık açısında oldukça tehlikeli olabiliyor.

ECZA DOLABINDA BUNLARI BULUNDURMAYIN

Tarihi geçmiş ilaçları kesinlikle ecza dolabında bulundurmamalısınız. Bunlar arasında sıvı ilaçlar, göz damlaları ve antibiyotik şuruplar yer alıyor. Bu ilaçların çabuk bozulma özelliği bulunuyor.

Reçetesiz ilaçları da aynı şekilde ecza dolabınızda bulundurmayın. Doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gereken bu ilaçlar sağlık açısından riskler barındırıyor. Bunlar arasında psikiyatrik ilaçlar da yer alıyor.

Bazı ilaçların saklanma alanları farklı olabiliyor. Buzdolabında saklanması gereken insülin, göz damlaları ve bazı aşıları ecza dolabında saklamayın.

Yüksek sıcaklıktan dolayı bozulabilecek ilaçlar ve şuruplar da ecza dolabında olmamalı.

Bunların yanı sıra yanıcı ve patlayıcı maddeler de ecza dolabında saklanmaması gereken maddeler arasında yer alıyor.