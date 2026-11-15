Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda Zerenspor'u 3-1 yendi. Bu sonuçla Eczacıbaşı, ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Başkent ekibi ise 7. kez mağlup oldu. Salon: TVF Ziraat Bankkart Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İlknur Çakar Zerenspor: Aslıhan Kılıç, Franklin, Seher Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Dodson (Ceren Önal, Özlem Alkan, Merve Biçer, Hilal Kocakara, Malual, Pipunyrova) Eczacıbaşı Peron İstanbul: Uzelac, Ezel Balık, Antropova, Ishikawa, Aslı Kalaç, Dilay Özdemir (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Weitzel, Ebrar Karakurt) Setler: 15-25, 19-25, 25-20, 16-25 Süre: 100 dakika (21, 26, 30, 23)

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