Türkiye'nin sağlık sektöründeki en büyük oluşumlarından Eczacıbaşı Holding, sermayesinin tamamına sahip olduğu Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki paylarının tamamını, Malezyalı şirket Arch Peninsula Sdn. Bhd'ye satmak için sözleşme imzaladı.

Eczacıbaşı tarafından satış işlemine ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

- Eczacıbaşı Holding'in sermayesinin %100'üne sahip olduğu Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki ("Sanipak") paylarının tamamının Arch Peninsula SDN. BHD. ("Alıcı") tarafından satın alınması için Eczacıbaşı Holding ile Alıcı arasında 20.03.2026 tarihli bir Pay Devir Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı,



- Sözleşme'de yer alan esaslar uyarınca, 600 milyon USD olarak belirlenen toplam Sanipak şirket değeri üzerinden, kapanış günü finansal verilerine göre finansal borç, nakit ve işletme sermayesi açısından düzeltmelere tabi tutularak belirlenecek tutarın, kapanış tarihinde devir bedeli olarak Eczacıbaşı Holding'e ödeneceği, sonrasında kapanış düzeltmelerine tabi olacağı,



- Sanipak paylarının Eczacıbaşı Holding tarafından Alıcı‘ya devrinin gerçekleşmesinin, yurtiçi ve yurtdışı Rekabet Kurulu izinleri dahil gerekli izin ve onayların alınmasına ve üzerinde mutabık kalınan tüm koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğu, belirtilmiştir.