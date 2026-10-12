Eczacıbaşı Peron İstanbul’un sezonun ilk iç saha maçında tüm salon pembeye boyandı, meme kanserini yenen 15 kadın oyuncularla birlikte sahaya çıktı. Pembe tribün, izleyicilere günlük hayatın yoğun temposu içinde kendi sağlıklarını ertelememeleri mesajını verdi. Memorial Sağlık Grubu ve Eczacıbaşı Spor Kulübü, 1–31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirdikleri etkinlikle, sporun geniş kitlelere ulaşma gücünden yararlanarak kadın sağlığı konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladı. 11 Ekim 2026 Pazar günü, Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta Spor Salonu’nda oynanan sezonun Eczacıbaşı Peron İstanbul – Aras Kargo karşılaşmasında, “5 dakika aynaya bak, farkındalığı fileye taşı!” mesajıyla kadınların bedenlerini tanımalarının ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemelerinin önemine dikkat çekildi. 15 survivor sporcularla birlikte sahaya çıktı İçlerinde Eczacıbaşı Peron İstanbul Takım Kaptanı Simge Aköz’ün annesi Sezgin Aköz’ün de bulunduğu, meme kanserini yenen 15 kadın, maç önünde Eczacıbaşı Peron İstanbul oyuncularıyla birlikte sahaya çıkarak, günlük hayatın temposu içinde kendisini erteleyen kadınlara açtıkları pankartla güçlü bir mesaj verdi. Sporcular ve kadınların yan yana sahaya çıkışı, etkinliğin merkezindeki birliktelik ve dayanışma duygusunu güçlendirdi.

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