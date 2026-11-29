Vodafone Sultanlar Ligi’nin 11. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, HDI Sigorta Spor Salonu’nda Galatasaray Daikin’i ağırladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Eczacıbaşı Peron İstanbul, ligdeki galibiyet serisini altı maça çıkardı. Galatasaray Daikin’in ise dört maçlık galibiyet serisi sona erdi. SIRADA ŞAMPİYONLAR LİGİ VAR Eczacıbaşı Peron İstanbul, 2 Aralık Çarşamba günü CEV Şampiyonlar Ligi’nde Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac ile karşılaşacak. Turuncu-beyazlı ekip, ligdeki 12. hafta maçında ise 5 Ocak 2027’de deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş’a konuk olacak. Galatasaray Daikin, 3 Aralık Perşembe günü CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda Almanya temsilcisi VfB Suhl Thüringen’i ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, Sultanlar Ligi’nin 12. haftasında da 6 Aralık Pazar günü sahasında Kuzeyboru ile karşılaşacak.

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