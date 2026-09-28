TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "Türk voleybolu tarihi günler yaşıyor. Dünyada ve Avrupa'da 1 numarayız. Dünyada örnek gösterilen federasyon ve bir ülkeyiz. Dünyada bir numara olmanın temel taşı kulüplerimiz. Eczacıbaşı ailesine şapka çıkarıyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.