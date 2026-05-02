Son dönemde sağlıklı yaşam arayışıyla dijital platformlara yönelen vatandaşlar, denetimsiz internet sitelerinde satılan sahte ürünlerin hedefi haline geldi. Uzmanlar, özellikle sosyal medya üzerinden pazarlanan bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri barındırdığını belirterek, bilinçsiz tüketimin tehlikelerine dikkat çekiyor.

“SAĞLIĞIN FATURASI AĞIR OLABİLİR”

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağcı Tüysüz, sahte ve kaçak ürünlerin yalnızca maddi kayıplara değil, doğrudan hayati risklere neden olabileceğini söyledi. Tüysüz, vatandaşların çoğu zaman uzman görüşü almadan internetten ürün satın aldığını belirterek, “Kontrolsüz kaynaklardan temin edilen ürünler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle sağlık ürünleri mutlaka eczane ve uzman kontrolünde alınmalı” uyarısında bulundu.

DENETİMLER SIKILAŞTI, CEZALAR REKOR KIRDI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yürütülen denetimlerin sonuçları da tehlikenin boyutunu ortaya koydu. 2025 yılı boyunca binlerce internet sitesine müdahale edilirken, sahte ürün satışı yapan platformlara ağır yaptırımlar uygulandı.

BİNLERCE SİTE KAPATILDI

Yetkililer tarafından paylaşılan verilere göre, 2025 yılında 3 bin 407 internet sitesi tamamen kapatıldı, 1.418 siteye erişim engeli getirildi ve 1.593 site hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Tespit edilen ihlaller kapsamında kesilen idari para cezalarının toplamı ise 185 milyon TL’ye ulaştı.