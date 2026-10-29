29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eczanelerin çalışma düzeni merak ediliyor. Resmi tatil boyunca eczanelerin büyük bölümü kapalı olacak, nöbetçi eczaneler ise hizmet vermeyi sürdürecek. İlaç almak isteyen vatandaşlar, bulundukları bölgedeki nöbetçi eczanelerin adreslerini ve çalışma saatlerini araştırıyor.

29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için eczaneler normal çalışma düzenine ara verecek. Bayram günü yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Vatandaşlar, ilaç ihtiyaçlarını bu eczanelerden karşılayabilecek.

Nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine e-Devlet üzerinden veya ilgili ilin Eczacı Odasının resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Böylece vatandaşlar, kendilerine en yakın nöbetçi eczaneyi öğrenerek ilaç ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Eczanelerin normal çalışma düzenine 30 Ekim Cuma günü dönmesi bekleniyor.