Şifa niyetine kullanılan popüler bir çocuk pastili, içinden çıkan yabancı maddeler nedeniyle gündeme bomba gibi düştü. Çocuklarda boğaz rahatsızlıklarını gidermek için yaygın olarak tercih edilen bal, okaliptüs ve aserola özlü pastillerde korkunç bir ihmal ortaya çıktı. İçinde kesici metal parçalarının bulunabileceği şüphesi üzerine harekete geçen sağlık yetkilileri; eczanelerde, aktarlarda ve dijital platformlarda satılan ürün için ülke çapında toplatma kararı çıkardı.

BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Yapılan resmi duyuruya göre, 0072 parti numarasına sahip ve son kullanma tarihi Haziran 2028 olan paketler devasa bir risk taşıyor. Piyasaya sürülen bu ürünün çocuklara yedirilmesi halinde boğazda, mide ve iç organlarda ciddi yaralanmalara, hatta hayati sağlık krizlerine yol açabileceği belirtildi.

'AĞZINIZA BİLE SÜRMEDEN İADE EDİN' ÇAĞRISI

Sağlık birimlerinden yapılan son açıklamada, evinde veya çantasında bu ürünü bulunduran ebeveynlerin pastilleri kesinlikle çocuklarına vermemesi istendi. Ürünü satın alan tüketicilerin derhal aldıkları noktaya geri götürerek iade süreçlerini başlatması gerektiği vurgulanırken, söz konusu ürünü daha önce kullanıp şüpheli bir semptom gösterenlerin vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması istendi.