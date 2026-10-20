Soğuk havaların bastırması ve gün ışığının azalmasıyla birlikte vücudun vitamin ve sağlıklı yağ ihtiyacı artarken, uzmanlardan tasarruflu beslenme tüyoları geldi.

Rusya Kalite Sistemi (Roskachestvo), Kasım ayında bağışıklığı desteklemek ve bütçeyi korumak isteyen tüketicilere mezgit ve uskumru tüketmelerini tavsiye etti. Yüksek protein ve temel besin maddeleri açısından zengin olan bu iki balık türünün, pahalı alternatiflerine ihtiyaç duymadan kış aylarında sağlıklı kalmanın anahtarı olduğu belirtildi.

BALIK SEÇERKEN BU DETAYLARA DİKKAT

Uzmanlar, balığın besin değeri kadar tazeliğinin ve kalitesinin de hayati önem taşıdığına dikkat çekerek tüketicileri şu noktalarda uyardı:

Doğal olmayan renklerden kaçının: Balığın doğal olmayan derecede parlak ve aşırı doygun bir renge sahip olması, renklendirici kimyasalların (boya) kullanıldığına işaret edebilir.

Fiziksel görünümü inceleyin: Taze bir balığın yüzeyi temiz, pürüzsüz ve hasarsız olmalı; eti ise sert bir doku sergilemelidir.

Koku ve doku testi yapın: Hoş olmayan koku, ette bulanıklaşma veya yapışkan bir yüzey fark edildiğinde ürün satın alınmamalıdır. Roskachestvo, bozulmuş ürünlerin pişirilse dahi güvenli olmayacağının altını çiziyor.

AMBALAJLI ÜRÜNLERDE İÇERİK KONTROLÜ

Uzmanlar, ürünün içeriğini açıkça gösteren vakumlu ambalajların tercih edilmesini öneriyor.

Katkı maddesi içermeyen doğal ürünlerde ambalaj listesinde sadece balık; tuzlanmış ürünlerde ise yalnızca balık ve tuz ibaresinin yer alması gerektiği belirtiliyor. Tabii ki bu durum, son kullanma tarihi ve saklama koşullarının kontrol edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor.