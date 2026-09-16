İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’ın Loop Tour turnesinde Macklemore krizi büyüyor. Macklemore’un sahnede Filistin’e destek veren açıklamalarının ardından turneden çıkarılmasının sonrasında, Sheeran’ın destek sanatçıları Finneas, Aaron Rowe, Beoga ve Lukas Graham da turneden ayrıldıklarını duyurdu.

MACKLEMORE’UN ARDINDAN DÖRT İSİM AYRILDI

Macklemore, 4 Eylül’de New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda verdiği konser sırasında Filistin’e destek veren açıklamalarda bulundu. Sanatçının turneden çıkarılmasının ardından Finneas, Aaron Rowe, Beoga ve Lukas Graham sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla turneden çekildiklerini duyurdu.

Finneas, sanatçıların ezilenler için seslerini yükselttiğinde susturulmaması gerektiğini belirterek turnenin yaklaşan konserlerinden çekildiğini açıkladı ve Filistin halkına destek verdiğini söyledi. ABD’li sanatçı Finneas, "Sanatçılar, ezilenlerin yanında konuştuğunda susturulmamalı. Filistin ve Filistin halkının yanındayım" dedi.

İrlandalı müzisyen Aaron Rowe ise kararını kolay vermediğini belirterek, ülkesinin tarihine atıfta bulundu ve Filistin konusunda konuşan sanatçıların susturulmasına sessiz kalamayacağını ifade etti. Beoga da turneden ayrıldığını açıklarken, Danimarkalı grup Lukas Graham da benzer şekilde kararını duyurdu.

ED SHEERAN: “KARAR BANA AİT DEĞİL”

Ed Sheeran ise yaşananların ardından yaptığı açıklamada Macklemore’un turneden çıkarılmasının kendi kararı olmadığını söyledi. Sheeran, bazı stadyumların Macklemore’un sahne almaya devam etmesi halinde konserleri iptal etmekle tehdit ettiğini ve kararın turnenin organizatörü Messina Touring Group tarafından alındığını belirtti.

Sheeran ayrıca Macklemore’un inandığı şeyleri savunma konusundaki kararlılığına saygı duyduğunu belirterek, kendisinin ise konserlerini siyasi bir platform olarak kullanmamayı tercih ettiğini ifade etti.

Eleştirilere yanıt veren Sheeran, "Macklemore’un inandığı şeyleri savunma konusundaki kararlılığına saygı duyuyorum. Ancak ben bu çatışmanın suç ortağı değilim. Kişisel görüşlerimi kamuoyu önünde paylaşmamayı seçmem, umursamadığım anlamına gelmez" değerlendirmesinde bulundu.

TURNEDE ÖN GRUP SANATÇISI KALMADI

Dört ismin de ayrılmasıyla Sheeran’ın turnesinin kalan programında daha önce planlanan ön grup sanatçılarıyla ilgili düzenlemelerin yeniden yapılması gerekecek. Özellikle Finneas’ın Güney Amerika’daki konserlerde, diğer isimlerin ise Kuzey Amerika’daki bazı tarihlerde sahne alması planlanıyordu.

Macklemore’un turneden çıkarılmasıyla başlayan süreç, sanatçıların sahnedeki siyasi açıklamaları, konser mekânlarının tutumu ve ifade özgürlüğü tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.