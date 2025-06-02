Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden beraberliğini 21 Haziran 2023'te evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

Hamileliği boyunca heyecanını Instagram'daki takipçileriyle paylaşan Eda Ece 4 Nisan 2024 tarihinde de kızı Mina İpek'i kucağına almıştı.

"UYKU, DİNLENME YOK..."

Ece, doğum sonrası süreçte neler yaşadığını "Doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş anladım. Uyku, dinlenme yok. Sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun. Aklın, fikrin onda. Dev bir sevgi ve fedakarlık, çok acayip. Ama meğer kızlar neler yaşıyormuş da anne olmadan haberim yokmuş. Hediye alıp alıp gittik. 'Ne çekiyorsunuz, neler yaşıyorsunuz?' dememişiz. Şu an vaktim olmuyor ama anneler sizle konuşacaklarımız var, vay be. Bütün saygıyı hak ediyoruz" sözleriyle anlatmıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Eda Ece, bebeğiyle yeni bir videosunu yayınladı.

Kızıyla yürüyüşe çıktığı anları paylaşan 34 yaşındaki oyuncu, "tiktoker" notunu düştü.