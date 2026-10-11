Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, özel hayatı ve oyunculuk tercihleri hakkında konuştu. Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan oyuncu, Buğrahan Tuncer ile evlendikten ve anne olduktan sonra rol seçimlerinde daha dikkatli davrandığını söyledi.

“ÖPÜŞME SAHNESİ ÇEKMİYORUM”

Eda Ece, oyunculuk kariyerinde bazı sınırlar belirlediğini ifade ederek, “Öpüşme sahnesi çekmiyorum, açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum. Bunlara özen gösteriyorum. Buğra'dan, evlilik ve çocuktan sonra ekstra dikkat etmeye çalıştım” dedi.

Aşk filmlerinde de rol aldığını hatırlatan Ece, Kaan Yıldırım ile birlikte yer aldığı Netflix yapımında öpüşme ya da açık sahne çekmediğini belirtti. Oyuncu, “Netflix'te aşk filmi çektik. Kaan Yıldırım'la aşk filmiydi. Hiç öpüşmedim. Açık bir sahne çekmedim. O da gayet güzel izlendi” ifadelerini kullandı.

“OYUNCU ARKADAŞLARIM BUNA KIZACAKTIR”

Kendi tercihlerini anlatırken toplumsal koşullara da değinen Eda Ece, “Yaşadığın toplumu aşamıyorsun. Ben öpüşeni eleştirmiyorum. Ben yapmıyorum. Belki oyuncu arkadaşlarım buna kızacaktır. Benim hırsımın bir limiti var” diye konuştu.

Ece'nin açıklamaları, oyunculukta kişisel sınırlar ve rol seçimleri konusunu yeniden gündeme getirdi.