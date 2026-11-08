Oyuncu Eda Ece'nin babası, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu öğrenir öğrenmez hastaneye giden Ece, babasının yanında çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Babasının elini tuttuğu fotoğrafa yalnızca “Babam” yazan oyuncu, notuna kalp emojisi ekledi. Babasının rahatsızlığının nedeni ve sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Eda Ece, adını 2011 yılında yayımlanan Pis Yedili dizisiyle duyurdu. 2018'de başlayan ve 2023'te final yapan Yasak Elma'daki Yıldız karakteriyle geniş kitlelere ulaşan oyuncu, son olarak bu yıl ekran hayatına başlayan Tuzlu Kahve dizisinde başrol üstlendi.

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