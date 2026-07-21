Oyuncu Eda Ece, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşadığı talihsiz olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Motosikletiyle seyir halinde olduğu sırada bir köpeğin saldırısına uğrayan Ece, ayağının topuk kısmından yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülen oyuncuya acil serviste ilk müdahale yapıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Ece'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Ece'nin motosikletiyle seyahat ettiği sırada meydana geldi. Saldırı sırasında ayağının topuk bölgesinden yaralanan oyuncunun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Eda Ece, 2023 yılında deprem bölgesindeki seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Oyuncunun sözleri sosyal medyada tepki çekerken, Ece daha sonra yaptığı açıklamayla özür dilemişti.

Ece, gelen tepkilerin ardından yaptığı paylaşımda, oy verme hakkına yönelik herhangi bir yorumda bulunmasının doğru olmadığını belirterek sözleri nedeniyle pişman olduğunu ifade etmişti.