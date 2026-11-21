2023 yılında Galatasaray basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Eda Ece, 2024 yılında kızları Mina İpek'in doğumuyla ilk kez annelik sevinci yaşamıştı. Sosyal medya hesabından ailesiyle geçirdiği anları sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, son olarak kızıyla kamera karşısına geçtiği yeni kareleri yayımladı. Anne-kızın birlikte yer aldığı bu fotoğraflara Ece, "Küçüktü, büyüdü" notunu ekledi. HERKES AYNI YORUMU YAPTI Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımın altına takipçileri tarafından minik Mina için "Annesinin kopyası", "Tıpkı annesi", "Anne ve kız çok güzelsiniz", "Resmen minik Eda" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.