“Pis Yedili” ve “Yasak Elma” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 36 yaşındaki Eda Ece, ekranlara verdiği kısa aranın ardından “Tuzlu Kahve” dizisiyle yeniden setlere döndü.

Yoğun çalışma temposuna rağmen özel hayatından kesitleri de takipçileriyle paylaşan oyuncu, bu kez kızı Mina İpek için hazırlanan odayı takipçilerinin beğenisine sundu.

KIZININ ODASINA ÖZEL TASARIM

Mina İpek’in odasında pembe tonlar ağırlıklı olarak kullanılırken, çocukların ihtiyaçlarına yönelik birçok detay da düşünüldü.

Odada yer alan geniş giyinme dolabı, oyuncaklar için hazırlanan çoklu saklama alanları ve küçük top havuzu dikkat çekti.

Eda Ece’nin kızı için hazırlanan odadan paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Takipçileri, odanın renkli ve çocuklara yönelik tasarımını beğeni ve yorumlarıyla değerlendirdi.