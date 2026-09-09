Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul sırasında takım kaptanı Eda Erdem ile Erdoğan arasında yaşanan kısa diyalog dikkat çekti. Erdoğan'ın sakatlığını sorduğu milli kaptanın verdiği yanıt ve kendisini ifade biçmi takdir topladı.

ERDOĞAN ELİYLE 'DUR' DİYEREK ARAYA GİRDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Kabul sırasında takım kaptanı Eda Erdem söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap etmek istedi.

Eda Erdem, “Sayın Cumhurbaşkanım...” diyerek konuşmasına başlayacağı sırada Erdoğan eliyle dur işareti yaparak araya girdi.

Erdoğan, milli voleybolcuya sağlık durumunu sorarak, “Sakatlık falan kalmadı değil mi?” dedi.

EDA ERDEM'DEN GÜLÜMSETEN YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu üzerine tebessüm eden Eda Erdem ise sakatlığının geride kaldığını ifade etti.

Milli takım kaptanı, “Çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim” sözleriyle Erdoğan'ın sorusuna yanıt verdi.

Eda Erdem'in madalya ve kupaya gönderme yaparak verdiği yanıt, buluşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.