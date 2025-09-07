A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 kaybedilen maç sonrası açıklamalarda bulundu.

'İÇİM BURUK DEĞİL'

Deneyimli kaptan, "İçim buruk değil. Buralarda kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Ben gerçekten takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok büyük bir başarı kazandığımızın farkındayız ve üzgün değiliz. Adım adım ilerleyeceğiz. Biz buralarda yeniyiz. Bir sonraki turnuvayı düşüneceğiz artık" dedi.

Eda Erdem, sözlerini "Takım arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum ve herkesin eline, emeğine sağlık" diyerek sürdürdü.

'38 YAŞINDA BUNU YAŞAMAK GURUR VERİCİ'

Tecrübeli kaptan, kişisel performansına da değindi: "Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Güzel bir dinlendim, ihtiyacım da vardı. Benim performansım takıma bağlı. Bu arma altında mücadele vermekten gurur duyuyorum. 38 yaşında oynadığım Dünya Şampiyonası'nda kendi pozisyonumda en iyilerden seçilmek, benim için gurur. Kendime hep hedef koyuyorum. O hedefleri aştıkça hem gurur duyuyorum hem de şaşırıyorum. Umarım gençlere iyi örnek oluyorum. Çok gururluyum. Artık bir sonraki seneye bakacağız."