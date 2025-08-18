Fethiye- Çameli karayolu Yeşilüzümlü mevkiinde meydana gelen kazada H.M.D. idaresindeki 48 UB 750 plakalı motosiklet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralanan sürücü ile yolcu Eda Koçin (26) ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Koçin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Koçin'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu’nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Koçin’in vefatı, ailesi ve sevenlerini üzdü.
Koçin’in cenazesi bugün Denizli’nin Çameli ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde toprağa verildi.