Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Eda Taşpınar, yaz aylarının büyük bölümünü geçirdiği Yunanistan'dan İstanbul'a döndü. Taşpınar, dönüşünün ardından 94 yaşındaki anneannesiyle birlikte Fatih'teki tarihi bir hamamı ziyaret etti. 94 YAŞINDAKİ ANNEANNESİYLE HAMAM KEYFİ Hamam ziyaretinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Taşpınar, anneannesiyle yan yana oturup el ele tutuştuğu fotoğrafıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Beyaz havlulara sarılı halde poz veren ikilinin samimi görüntüsü ilgi gördü. "94 YAŞINDAKİ HARİKA BÜYÜKANNEM" Eda Taşpınar, fotoğrafına "94 yaşındaki harika büyükannem. Havalı büyükannem" notunu düştü. Paylaşım, Taşpınar'ın anneannesiyle arasındaki yakın bağı bir kez daha gösterdi. DAHA ÖNCE BİRLİKTE YOGA YAPMIŞLARDI Taşpınar, geçmiş yıllarda da anneannesiyle yaptığı aktivitelerle gündeme gelmişti. İkili, 2020 yılında birlikte yoga yapmış; anneannesinin ileri yaşına rağmen hareketleri başarıyla gerçekleştirmesi ilgi çekmişti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.