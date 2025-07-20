Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışındaki Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Ederson ile anlaştı. İngiliz ekibi ile bonservis konusunda pazarlıklar sürüyor.

Ederson ile uzun süredir temaslarını sürdüren Galatasaray, 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci ile sözleşme detayları konusunda anlaşmaya vardı. SkySport'ta yer alan habere göre Ederson'un menajeri Julio Cesar, Galatasaray ile anlaştıklarını doğruladı.

Yıldız futbolcuyla anlaşmaya varılmasının ardından Manchester City ile bonservis görüşmelerine başlamaya hazırlanan Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

Manchester City ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Ederson için İngiliz ekibinin 15 milyon Euro civarında bir ücret istediği öğrenildi. Galatasaray'ın bonservis bedelini düşürmeye çalıştığı belirtildi.

Manchester City formasını 372 kez terleten Ederson, Brezilya Milli Takımı'nda da 29 kez görev yaptı.