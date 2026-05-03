Seçim hazırlığına giren ve geçici teknik direktörle sezonu tamamlamaya çalışan Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçında yaptığı kritik hata ve derbide gördüğü kırmızı kart ile gündem olan Ederson, kart cezası nedeniyle sezonu kapattı.

Taraftarlardan özür dilese de sarı lacivertli camia ile arasındaki bağlar kopma noktasına gelen Brezilyalı kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

3 TALİBİ ÇIKTI

Adı transfer dedikodularıyla anılan Ederson için yeni taliplerin olduğu öğrenildi. Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre 32 yaşındaki kaleci ile, Al Hilal'in ardından, Cristiano Ronaldo'nun yüzde 15'lik hissesinin bulunduğu Al Nassr ilgileniyor.

Fenerbahçe, sözleşmesinde 22 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi yer alan Brezilyalı file bekçisinin, söz konusu bedelin ödenmesi koşulu ile ayrılığına sıcak bakıyor.

Haberin detayında, Brezilya'dan da talibi bulunan Ederson için maliyet konusunda sorun yaşamayacak tek ekibin Suudi Arabistan ekipleri olduğu ifade edildi. Edeson'un durumunu yakında takip eden Al-Hilal ve Al-Nassr'ın Fenerbahçe ve Brezilyalı kalecinin taleplerini karşılayacak durumda olduğu aktarıldı.