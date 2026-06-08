Fenerbahçe'nin tarihi seçiminde Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi'nin önünde büyük bir farkla başkanlığını ilan etti. Başkanlığının netleşmesinden kısa bir süre önce, son haftalardaki performansıyla geleceği belirsizliğe sürüklenen Brezilyalı kaleci Ederson'un, Yıldırım'a telefon açtığı iddia edildi.

"BAŞKAN OLURSANIZ SEVEREK KALACAĞIM"

NOWSpor'dan Ersin Düzen'in canlı yayında aktardığına göre Ederson, Aziz Yıldırım'a bizzat telefon açtı. Ederson, Yıldırım'a geçen günlerde kendisiyle ilgili olan açıklamalarından dolayı çok mutlu olup morallendiğini aktardı. Düzen; Ederson'un, Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde Fenerbahçe'de severek kalacağını söylediğini ve 'Beni transfer etmemenize rağmen sözleriniz çok mutlu etti' dediğini söyledi.

"ONUN GİBİSİNİ ALMAK ZOR"

Fenerbahçe'de başkanlığını ilan eden Yıldırım, adaylık sürecinde yaptığı bir konuşmada Ederson ile ilgili şunları söylemişti:

"Ederson iyi ve kariyerli bir kaleci. Onun değerinde bir kaleci bulmak kolay değil. Ederson'un şanssızlığı önündeki defanstan kaynaklanıyor biraz da. Ayakları iyi ve bize lazım bir kaleci. Ederson'la konuşacağız. Gitmek istiyorsa yardımcı olacağız ancak onun değerlerinde bir kaleci almak zor."