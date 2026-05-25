Galatasaraylı İlkay Gündoğan ile Fenerbahçeli Ederson, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın Aston Villa’ya karşı çıktığı veda maçında tribündeki yerlerini aldı.

Mücadelenin ardından Manchester City, efsanelerini onurlandırdığı törende önce İlkay Gündoğan ardından Ederson ve ailesi, tezahüratlar eşliğinde Pep Guardiola tarafından plaketini aldı. Ancak tören sırasında İlkay Gündoğan ve Ederson arasında esen soğuk rüzgarlar dikkat çekti.

İLKAY'I PAS GEÇTİ

Maç sonunda Manchester City oyuncuları, uzun süre forma giyen eski yıldızları ve teknik heyeti Pep Guardiola ile tek tek vedalaştı. İki oyuncu maçı beraber izlerken Ederson, plaketini almaya çıktığı anlarda bütün Manchester City oyuncuları ve teknik ekibiyle tek tek kucaklaştı. Ancak Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Galatasaraylı İlkay Gündoğan’ı pas geçti ve kucaklaşmadı.

İkili arasında yaşanan o anlar sosyal medyada büyük tepki aldı. Maçı birlikte izleyen ikilinin tören sırasında birbirlerine karşı soğuk tavrı tartışmaların fitilini ateşledi.



İki futbolcu maçı aynı locada takip etmesine rağmen, Ederson törende İlkay'a selam vermedi.