Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Ederson, yenilgi nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

Önlerinde bakmaları gerektiğini belirten Ederson "Takım olarak istediğimiz performansı sergileyemedik. Ama yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Galbiyetlerde de mağlubiyetlerde de her zaman birlik olmaya devam etmeliyiz. Bir sonraki hafta oynanacak maça hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Brezilyalı file bekçisi "Daha ligin ilk yarısı bile bitmedi. Önümüzde uzun bir yol var. İnanmaya devam etmeli ve birlik olmalıyız. Taraftarlarımızdan mağlubiyet için özür diliyoruz." diyerek sözlerini noktaladı