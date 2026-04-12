Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada yaşanan bir olay ise sosyal medyada gündem oldu. EDERSON’DAN KAMERAYA TEPKİ Fenerbahçe’nin Kayserispor deplasmanında kazandığı maçta Ederson’a tribünden yabancı madde atıldı. Kaşı açılan kalecinin yayıncı kuruluş kamerasına verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Yayıncı kuruluş kamerasının Ederson’a yakın çekim yapması, deneyimli kalecinin tepkisini çekti. Brezilyalı oyuncunun kameraya vurması geniş yankı buldu.

