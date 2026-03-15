Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson’a yönelik eleştirilerin sosyal medyada ailesine kadar uzanması üzerine eşi Lais Moraes açıklama yaptı.

'EŞİME VE ÇOCUKLARIMA HAKARET GÖRMEK ÇOK ZOR'

Moraes, kendisine, eşine ve çocuklarına yöneltilen hakaretlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bana, aileme, çocuklarıma ve eşime hakaret edildiğini görmek benim için çok zor. Onlar benim hayatımdaki en önemli insanlar” ifadelerini kullandı.

TAKİBİ BIRAKABİLİRSİNİZ'

Fenerbahçe taraftarlarına seslenen Moraes, bu tür mesajların yalnızca rakip takım taraftarlarından gelmediğini düşündüğünü de dile getirdi. Sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilerin bir bölümünün daha önce destek mesajı atan kişilerden geldiğini belirten Moraes, isteyenlerin kendisini takip etmeyi bırakabileceğini söyledi.

'SAYGISIZLIĞA SESSİZ KALMAYACAĞIM'

Moraes, “İstemeyenler beni takip etmeyi bırakıp kendi hayatlarına devam edebilirdi. Bu yüzden bunun sadece rakip takım taraftarları olmadığını biliyorum. Ve bu mesajları yazanların çoğu ne söylediğinin farkında olan yetişkinler” diyerek tepki gösterdi. Paylaşımında saygısızlığa sessiz kalmayacağını vurgulayan Moraes, tartışmalara son verilmesini isteyerek eşine desteğini sürdüreceğini ifade etti.

'GEÇMİŞTE ŞAMPİYON OLMAMASININ YÜKÜNÜ TAŞIYAMAM'

“Fenerbahçe’nin geçmişte şampiyon olmamasının yükünü ben taşıyamam” diyen Moraes, “Ben saygısızlık karşısında sessiz kalan biri değilim. Bu yüzden her paylaşımımın altında kendinizi açıklamaya ya da tartışmaya çalışmayı bırakmanızı rica ediyorum. Eşim şu anda Fenerbahçe’de ve benim desteğim ile iyi dileklerim her zaman onunla olacak” sözleriyle açıklamasını tamamladı.