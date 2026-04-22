Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor’a 1-0 yenilerek kupaya veda etti. 120+2’de yenen penaltı golü sonrası önemli bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı kalecisi Ederson’un penaltı notlarının çalındığı ortaya çıktı.

Konyaspor'un top toplayıcısı olan bir çocuk, teknik direktör İlhan Palut'un yanına giderek, "Hocam, Ederson'un penaltı notlarını aldım" ifadelerini kullandı. Bu sözler karşısında şaşkınlık yaşayan Palut ise "Ederson'un penaltı notlarını mı aldın?" sözleriyle karşılık verdi.

Ortaya çıkan bu görüntülerin ardından Ederson'a ait olduğu iddia edilen su şişesinin üzerindeki notlar sosyal medyada, ''Ederson bey burası Konya, buradan çıkış yok" mesajıyla paylaşıldı.

Penaltı notlarına bakıldığında penaltıyı kullanan Jevtovic'in karşısında herhangi bir notun olmaması da dikkat çekti.

DÜNYA KUPASI ELEME MAÇINDA DA YAŞANDI

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri final maçında karşı karşıya gelen Bosna Hersek-İtalya karşılaşması penaltılara kadar uzamış, penaltı atışları sırasında Bosna Hersekli top toplayıcı, İtalyan kaleci Donnarumma'nın penaltı notlarını gizlice almıştı. Top toplayıcı çocuk, Bosna Hersek’te milli kahraman ilan edildi.