Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin umutlu konuştu. Totem YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Ederson, liderle aralarındaki puan farkını geçmişte yaşadığı şampiyonlukları hatırlatarak değerlendirdi.

Ederson, "Ligde hedefimiz şampiyonluk. Çünkü kulübümüz ve taraftarlarımız uzun yıllardır şampiyonluğu bekliyor. Elbette şu anda liderle aramızda biraz puan farkı var ancak daha önce 10 puan geriden gelip şampiyonluk kazandığım sezonlar oldu. Dolayısıyla ligde daha çok şey değişebilir" dedi.

"GEREKSİZ BİR KAOS YARATMAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Henüz sezonun başında olduklarını söyleyen Brezilyalı kaleci, zor dönemlerde takım arkadaşlarını bir arada tutmaya önem verdiğini belirtti. Ederson, "Çünkü kötü bir dönemden geçerken gereksiz bir kaos yaratmamak çok önemli. Her anın bize öğreteceği bir şey vardır. İyi zamanlardan da kötü zamanlardan da dersler çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Futbola sakin ve soğukkanlı yaklaştığını anlatan Ederson, kötü dönemlerin gelişmeleri gereken noktaları görmelerine yardımcı olduğunu söyledi. Tecrübelerini özellikle genç oyuncularla paylaştığını belirten kaleci, arkadaşlarına sakin kalmalarını, morallerini yüksek tutmalarını ve üzerlerindeki baskının artmasına izin vermemelerini tavsiye ettiğini aktardı.

Bireysel performansına da değinen Ederson, geçen sezon işlerin kötü gittiği dönemlerde de çalışmayı sürdürdüğünü dile getirdi. Moralini yüksek tutmaya ve kendisini geliştirmeye devam ettiğini belirten Brezilyalı oyuncu, bu süreçte yalnızca işine ve performansına odaklandığını söyledi.

"TRİBÜNLERDEKİ ATMOSFER GERÇEKTEN İNANILMAZ"

Fenerbahçe taraftarı ve stadyumdaki atmosferle ilgili soruyu da yanıtlayan Ederson, Türk halkının yalnızca futbola değil, genel olarak spora duyduğu tutkuya dikkat çekti.

Ederson, "Tribünlerdeki atmosfer gerçekten inanılmaz. Ben böyle ortamlarda oynamayı çok seviyorum" dedi. Arkadaşlarına da Türkiye'deki atmosferi anlattığını belirten kaleci, Türk halkı kadar spora tutkuyla bağlı insanları başka bir yerde bulmanın çok zor olduğunu söyledi.

"İSTANBUL'DA ÇOK MUTLU BİR HAYAT YAŞIYORUM"

Türkiye'de yaşamaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Ederson, İstanbul'un kariyerindeki özel yerini de anlattı: "İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ni kazandığım ve profesyonel kariyerimin en mutlu anını yaşadığım şehir. Ailemle burada çok güzel vakit geçiriyorum."

Çocuklarıyla oynadığını, eşiyle dışarıda zaman geçirdiğini söyleyen Ederson; İstanbul'un tarihini, iklimini ve yemeklerini beğendiğini belirtti. Yemekleri İngiltere'dekilere tercih ettiğini ve daha fazla güneş görmenin enerjisini yükselttiğini ifade eden Brezilyalı kaleci, "Kısacası İstanbul'da çok mutlu bir hayat yaşıyorum" dedi.