Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK deplasmanından 5-0'lık galibiyetle döndü. Sarı-lacivertlilerde Greenwood, İrfan Can ve Oğuz Aydın golleri atsa da Ederson'ın müthiş performansı ön plana çıktı.
9 KURTARIŞ YAPTI
Fenerbahçe'de bu sezon dikkat çeken isimlerden biri olan Ederson, Çorum FK ile deplasmanda oynanan maça da damga vurdu. Brezilyalı file bekçisi, Çorum FK deplasmanında 9 kurtarışa imza attı. Ederson, kurtarışlarıyla Fenerbahçe'nin Çorum'daki 5-0'lık farklı galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.