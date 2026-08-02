Dijital ödeme alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla elektronik para kuruluşları ve dijital cüzdan uygulamalarının kullanımı hızla arttı. Ancak birçok kişi yıllar önce üye olduğu uygulamaları, açtığı hesapları ve bu hesaplarda kalan bakiyeleri hatırlamakta zorlanıyor. Bu kafa karışıklığına son verecek yeni bir hizmet e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilgili paydaşlarla yürütülen çalışmalar sonucunda 'Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama' hizmetini geliştirdi. Artık farklı uygulamalara tek tek giriş yapmaya veya ayrı ayrı kontrol etmeye gerek kalmadan, adınıza tanımlı tüm ödeme ve elektronik para hesaplarını tek bir ekranda görebiliyorsunuz. Sistem, hesapların durumunu ve içlerindeki bakiye miktarlarını da listeliyor.

Hizmet yalnızca hesap sahipleriyle sınırlı değil; mirasçıları da ilgilendiriyor. Yasal mirasçılar, vefat eden yakınlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki hesaplarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Böylece dijital cüzdanlarda veya ödeme platformlarında unutulmuş bakiyelerin tespiti kolaylaşıyor.

Sorgulama yapmak için e-Devlet sistemine (turkiye.gov.tr) T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Arama çubuğuna 'Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama' yazın. Çıkan sonuç ekranından adınıza açılmış tüm aktif veya pasif hesapları listeleyebilir ve bakiyelerini görüntüleyebilirsiniz.

Doğrudan linkler üzerinden kendi hesaplarınız için veya mirasçısı olduğunuz kişi adına sorgulama yapabilirsiniz. Bu hizmet, Papara, Ininal, Paycell gibi banka dışı fintek ve elektronik para kuruluşlarındaki hesapları kapsıyor. Banka hesapları için benzer sorgulamalar BDDK veya TMSF üzerinden ayrı hizmetlerle yapılmaya devam ediyor.