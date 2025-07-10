Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için para toplayan "Ukrayna İyileşme Konferansı" kapsamında Roma'ya gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi görünce dayanamadı, bir kez daha dizlerinin üzerine çöktü.

Daha önce Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen zirvede de 1 metre 50 santim uzulunduğundaki Meloni'yi dizleri üzerinden karşılayan 2 metre 5 santim uzunluğundaki Edi Rama, bu kez de Meloni'nin boyuna erişmek için aynı taktiği kullandı.

Meloni, başta Rama'nın ilginç jestini fark etmedi. Ancak kendisini uyaran gazetecilerin Rama'yı gösterince, gülmesine engel olamadı.

İkili, daha sonra podyumda kucaklaştı. Meloni, dev başbakanla omuz omuza poz verdi. Rama ise takım elbisesinin altına giydiği beyaz spor ayakkabılarıyla dikkat çekti.

UKRAYNA'YA 10 MİLYAR EURO DESTEK

İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'da düzenlenen Ukrayna İyileşme Konferansı'nda savaşın yıktığı Ukrayna’nın yeniden inşası için 10 milyar euronun üzerinde yardım toplandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, devlet liderleri, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerinin katkısıyla konferans başarıyla sonlandı.

Meloni, 10 milyar Euro yardıma ulaşıldığını “Bence bugün birlikte başardığımız sonuçla gurur duymalıyız” sözleriyle duyurdu.

Konferansın açılışında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de katıldı. Ülkesinin başkentine yapılan aralıksız saldırıları "terör" olarak niteledi.

Konferans, Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı işgalden bu yana düzenlenen dördüncü uluslararası destek etkinliği oldu.