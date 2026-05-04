Futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan Edin Dzeko, önemli bir eşikte. Bu sezon başında Fenerbahçe'den gönderilen Dzeko, attığı gollerle Schalke 04'ü Bundesliga'ya taşıdı.

KISA SÜREDE DEV KATKI

Ara transfer döneminde Schalke’ye imza atan 40 yaşındaki Dzeko, kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Deneyimli forvet, çıktığı 9 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımını Bundesliga’ya taşıyan isimlerden biri oldu.

İMZA ATARSA 15 YIL SONRA GERİ DÖNECEK

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dzeko'nun geleceği büyük merak konusu. Schalke 04'ün sportif direktörü Frank Baumann, tecrübeli oyuncuyla sezon sonunda masaya oturacaklarını açıkladı.

Dzeko ise kariyerine devam etmek istediğini açıkça dile getirdi. Dzeko’nun Schalke ile anlaşması halinde, 15 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden Bundesliga’da forma giymesi bekleniyor. Dzeko son olarak 2010-11 sezonunda Wolfsburg forması giymişti. Takımının şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan Bosnalı yıldız, 30 milyon euro karşılığında Manchester City'e transfer olmuştu.